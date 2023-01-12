عاجل.. حبس صيدلانية ومساعدتها سنتين والفصل من النقابة في قضية «إيمان وسجدة»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالحبس سنتين والفصل من نقابة الصيادلة وغلق الصيدلية للصيدلانية ومساعدتها فى قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان على خلفية اتهامها بقتل طفلتين بالإسكندرية بعد حقنهم بحقنة خاطئة دون إجراء اختبار الحساسية، ما تسبب في وفاتهما، بالإضافة إلى إتهام العاملة بمزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح، بالإضافة إلى اتهام الصيدلانية بأنها اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة.

جاء ذلك بعدما حضر المتهمتان إلى مقر المحكمة بالإضافة إلى أسرة الطفلتين إيمان وسجدة، ناهيك عن دعم الصيادلة لها بحضور نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي وعدد من زملاء الصيدلانية.

قصة الطفلتين إيمان وسجدة

تعود الواقعة إلى 5 أكتوبر الماضي، لقى الطفلتين إيمان وسجدة، 7 و5 سنوات، مصرعهما، نتيجة حقنة مضاد حيوي بخلاف التي حددها الطبيب، واقترحتها صيدلانية على والدتهما دون إجراء اختبار حساسية سبب وفاتهما.

إحالة صيدلانية وعاملة معها إلى محكمة الجنايات

وعبد الوفاة اتخذت أسرة الطفلتين إيمان وسجدة المسار القانوني الذي وصل في نهاية الأمر مؤخراً، إلى إحالة النائب العام، لصيدلانية وعاملة معها إلى محكمة الجنايات، بتهمة مزاولة مهنة الطب البشري للعاملة، فيما اتهمت الصيدلانية بالتحريض على مزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.