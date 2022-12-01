11 ديسمبر أولى جلسات محاكمة صيدلانية وعاملة في واقعة وفاة «إيمان وسجدة» بالإسكندرية

حددت محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة يوم 11 ديسمبر الجاري، أمام الدائرة 22 جنايات الإسكندرية، لنظر محاكمة المتهمتين في واقعة وفاة طفلتي الإسكندرية «إيمان وسجدة»، لاتهامهما بالتساهل والجرح العمدي الذي أفضى إلى الموت.

وقال هاني رشوان، محامي أسرة الطفلتين إيمان وسجدة، لـ«الوطن»، إن الجلسة الأولى تحددت يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري، لنظر محاكمة الصيدلانية والعاملة المتهمتين بالتسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة.

إحالة المتهمتين في قضية «إيمان وسجدة» إلى «الجنايات»

وجاء ذلك بعد إحالة النيابة العامة المتهمتين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بجرح طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة بحقنة عمدًا، ما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة الدليل ضدهما من شهادة 9 أشخاص، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، ومن خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

عاملة حقنت الطفلتين بالصيدلية

واتهمت جهات التحقيق العاملة بمزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح، بالإضافة إلى اتهام الصيدلانية بأنها اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.