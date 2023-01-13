في ذكرى ميلاده.. «خالتي صفية والدير» أهم أعمال بهاء طاهر

مواهب أدبية جمعها الأديب بهاء طاهر في جعبته، فلم يكن مجرد روائي وقاص، بل لمع نجمه في الترجمة والمسرح، إذ عمل في بداية تخرجه بقسم التاريخ في محرراً ومذيعاً ومخرجاً فى الإذاعة بالبرنامج الثقافى، وتدرج في العمل إلى أن أصبح نائب مدير البرنامج، قبل نشره لأول أعماله الأدبية 1972.

الأديب بهاء طاهر الذي يوافق اليوم الذكري الـ86 على ميلاده، اقتبست الدراما من رواياته 3 مسلسلات: «خالتى صفية والدير»، الذي أنتج عام 1994 بطولة سناء جميل وبوسى وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، وهو يجسد روح الوحدة الوطنية، وجرى تقديمها على المسرح ببطولة سوسن بدر، منذ عدة سنوات.

رواية خالتي صفية والدير تحولت لمسلسل ناجح

وكانت رواية «خالتي صفية والدير»، أحد أعماله التي ربطته بالقراء خاصة والمشاهدين بشكل عام، لا سيما بعد تحولها إلى مسلسل ناجح، وإذاعته في التليفزيون المصري، وكانت هناك محاولة لم تكتمل لتحويل الرواية نفسها إلى شاشة السينما من خلال مشروع لم يكتمل بين بهاء طاهر ووحيد حامد، حسبما ذكر الناقد طارق الشناوي فى حديث سابق لـ«الوطن».

وكتب بهاء طاهر 10 مسرحيات، من أهمها، «الثقافة والحرية، وساحر الصحراء، ونقطة النور، ولم أعرف أن الطواويس تطير، وترجمة لرواية الخيميائي لباولو كويلو»، وتحولت مسرحية «بيت الجمالية» إلى مسلسل أُنتج عام 1996، كتب له السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، وأخرجه توفيق حمزة، وفى عام 2017 تحولت رواية «واحة الغروب» إلى مسلسل يحمل الاسم نفسه.

بهاء طاهراً مخرجاً مسرحياً

وبدأ بهاء طاهر الإخراج في الخمسينات وأخرج عدداً كبيراً من المسرحيات الإذاعية من ضمنها مسرحية «مأساة الحلاج» للشاعر صلاح عبدالصبور، الذي طلبه منه تعديل بعض المشاهد وفق رؤيته، كما أخرج لسعد الدين وهبة».

ومن أهم أعمال بهاء طاهر الروائية، «الخطوبة، وبالأمس حلمت بك، وأنا الملك جئت وشرق النخيل، وقالت ضحى، وذهبت إلى شلال، وخالتي صفية والدير، والحب في المنفى»، حاز بهاء طاهر على العديد من الجوائز الأدبية، منها: جائزة الدولة التقديرية 1998، وجائزة «جوزيبي أكيربي» الإيطالية 2000، عن رواية «خالتي صفية والدير»، وحصل بعدها على جائزة «آلزياتور» الإيطالية لعام 2008، عن رواية «الحب في المنفى»، وحصل على الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته واحة الغروب.