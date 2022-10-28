فاروق حسني ينعى بهاء طاهر: أثرى الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي

نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الروائي الراحل بهاء طاهر، الذي غيبه الموت مساء أمس، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض، وتشيع جنازة الراحل عقب صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

فاروق حسني ينعى بهاء طاهر: رحل الصديق العزيز

وقال فاروق حسني في بيان: «أنعى بمزيد من الحزن والآسى الأديب الكبير والصديق العزيز بهاء طاهر».

وتابع: «كان كاتباً نبيلاً أثرى الحياة الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي بإبداعاته القيمة»، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه رحابه ويلهم أسرته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

وبهاء طاهر كاتب وقاص ومترجم مولود في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، وعمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، كما عمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني (الثقافي) الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة.

ومن أبرز أعماله «واحة الغروب، الحب في المنفى، خالتي صفية والدير، نقطة النور»

حاز بهاء على عدد من الجوائز من بينها جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1998، وجائزة جوزيبي اكيربي الإيطالية سنة 2000 عن خالتي صفية والدير، وجائزة البوكر في 2008، عن رواية «واحة الغروب»