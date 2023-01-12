خبير اقتصادي: أرقام التضخم الأمريكي الحالية إيجابية للعالم كله

قال المحلل الاقتصادي هيثم الجندي، إن أرقام التضخم الأمريكي إيجابية للاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك حتى الأسواق الناشئة، لأن كلما اقترب الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق مستهدفه، ألا وهو السيطرة على التضخم والنزول به إلى تارجت الـ2% في أقرب وقت ممكن.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر على شاشة «إكسترا نيوز»: «حسب بيانات اليوم، التضخم في أمريكا بلغ ذروته في يوليو الماضي بـ9.1%، وبما أن المعدل الحالي 6.5%، فأصبح فيه ابتعاد عن هذا المستوى المرتفع، لكننا نسأل (في عام 2023 ما الوتيرة التي سينخفض بها وإلى أي مدى؟)، فاليوم لأول مرة على المستوى الشهري ينخفض لأول مرة منذ عامين ونصف أي منذ مايو 2020، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر بأكثر من 9%».

وتابع: «ضغوط التضخم انتقلت في أمريكا من السلع إلى الخدمات، وينقلنا ذلك إلى النقطة الأهم وهي سوق العمل في أمريكا، وهي الجزء الأقوى في الاقتصاد الأمريكي، في ظل جائحة كورونا الشركات واجهت صعوبة في توظيف عمالة وأصبح هناك شح ونقص في العمالة ترتب عليه زيادات كبيرة في الأجور، وأصبح معدل الأجور حاليا يفوق السائد قبل الوباء».