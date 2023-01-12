معدل التضخم السنوي في أمريكا يتراجع إلى 6.5% خلال ديسمبر

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، خلال ديسمبر الماضي، إلى 6.5%، متوافقا مع التوقعات، وذلك مقابل 7.1% في نوفمبر، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

انتهاء أسوأ موجة ارتفاع للأسعار

وتعتبر هذه الزيادة السنوية في الأسعار هي الأقل خلال عام، والتي تشير إلى احتمالية انتهاء أسوأ موجة ارتفاع للأسعار، في حين ذكرت وكالة الأنباء الدولية «بلومبرغ» أن مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في أمريكا انخفض بنسبة 0.1%، بعدما ارتفع بـ0.1% خلال نوفمبر، الأمر الذي تماشى أيضا مع توقعات المحللين الاقتصاديين.

إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة نهاية يناير الجاري

وشهد مؤشر أسعار المستهلكين الشهري أول انخفاض منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الموجة الأولى من جائحة كورونا، فيما أعطى تراجع معدل التضخم، أريحية أكثر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة العمل الأمريكية، في بيانات لها، أن التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تباطأ أيضا خلال ديسمبر إلى 5.7%، متماشيا مع التوقعات بـ6% في نوفمبر الماضي، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الشهري، بنسبة 0.3%، متوافقا مع التوقعات بـ0.2% في نوفمبر.