خبير اقتصادي: بريطانيا تواجه أزمة بسبب التضخم والإضرابات العمالية

كشف علي متولي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل الأزمة التي تواجهها الحكومة البريطانية في صرف أموال الخزانة.

وقال «متولي»، خلال ظهوره في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، عبر خاصية «زووم»، إن شروع الحكومة البريطانية في زيادة المرتبات والدعم لإنهاء الإضرابات العمالية، يتطلب أن تكون لديها خطة للصرف.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية في بريطانيا، لا تسمح بالمرة بأي زيادات في الصرف من الخزانة، ما يعني صعوبة التفاوض بين الحكومة البريطانية والنقابات العمالية.

وتابع، أن زيادة الصرف من الخزانة، سيؤدي إلى زيادة التضخم، وهو ما يتعارض مع سياسة البنك المركزي البريطاني، الذي يسعى لتقليل التضخم في الوقت الحالي.

واستطرد، أن الحكومة البريطانية، أعلنت في وقت سابق عن خطة اقتصادية، تعمل على تقليل الإنفاق مع دعم محدودي الدخل لكن بشكل مستهدف، وذلك من أجل تقليل التضخم.