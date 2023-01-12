«تعليم أسيوط» يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمختلف المراكز.

اجتماع بمديري الإدارات

وعقد عبدالعزيز حسن زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا موسعًا ضم مديري ووكلاء الإدارات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بحضور محمد إبراهيم دسوقى وكيل المديرية ومحمد النمر مدير عام التعليم العام وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.

محاربة الغش بالمدارس

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال اللقاء على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة في أثناء فترة الامتحانات لغير المختصين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد التي يشدد فيها على اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط؛ بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم، مع محاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك.

تشكيل غرفة العمليات

وأكد «زنار»، ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظًا على سلامة الطلاب وضرورة تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالشهادة الإعدادية برئاسة مدير الإدارة وتقوم بمتابعة أعمال الامتحانات وجميع الأحداث ويتم التواصل وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فور وقوع أى حدث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.