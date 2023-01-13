طقس كفر الشيخ اليوم.. شبورة مائية وأمطار بنسبة 60%

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أجواء باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وخاصة على المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، بارد في الليل، وذلك على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئياً، فضلاً عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 60%.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الجمعة العظمى 20 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 11 درجة.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لموسم الشتاء

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتاً أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء.