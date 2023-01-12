رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو: أنباء عن سيطرة شبه كاملة لروسيا على مدينة سوليدار

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:33 م | الخميس 12 يناير 2023
حسين مشيك

حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن القوات الروسية تواصل عملية التقدم وتطهير مدينة سوليدار من القوات الأوكرانية، ويقوم الجيش الروسي باقتحام بعض الأحياء الصغيرة التي تعتبر جيوبًا لمدينة سوليدار بمقاطعة دونيتسك.

وأضاف في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأنباء التي تصدر من السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة «دونيتسك» تتحدث عن سيطرة شبه كاملة للقوات الروسية على مدينة سوليدار، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تعلن رسميا حتى الآن السيطرة الكاملة على المدينة.

وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يؤكد أن المعارك ما زالت مستمرة في المدينة، بالرغم من أن الأنباء تتحدث عن سيطرة شبه كاملة للقوات الروسية.

وتابع أن مدينة سوليدار تشكل محورًا استراتيجيًا مهمًا للجانب الروسي بالإضافة إلى أن هذه المدينة سوف تعطي دفعة وأولوية للقوات الروسية للتقدم إلى مدينة باخموت.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن المعركة لا تزال مستمرة على جبهة «سوليدار» شرق البلاد، رغم التقارير الروسية التي تواترت حول سيطرة موسكو على المدينة الاستراتيجية.

اقرأ المزيد:

كاتبة صحفية صينية لقناة «القاهرة الإخبارية»: اليابان تحتاج مساعدة واشنطن لضمان أمنها

قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تحذير البنك المركزي الأوروبي من رفع الأجور

خبير طاقة لقناة القاهرة الإخبارية: العقوبات الغربية تسببت في انكماش الاقتصاد الروسي

مستشار سابق بالخارجية الأمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: ترامب يسعى لمحاكمة بايدن شعبيا
بقلم محمد أسامة رمضان