مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من اليونان: أثينا ترى أفعال أنقرة تصعيدا لحدة الخلافات

قال عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من اليونان، إن أثينا ترى أن أنقرة تحاول أن تُصعِد من حدة الخلافات بين البلدين، ففضلًا عن ملفات الخلاف حول حدود الجرف القاري والتحليق فوق بحر إيجة والتنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، يأتي ملف الصيد في المياه الإقليمية ليعقد الأمور، حيث تخشى اليونان تأجيج الصراع بعد أن زادت مساحة الخلاف.

وأضاف «بركات» خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن أثينا اعتبرت سلوك تركيا تعديًا على السيادة اليونانية، وهو ما ينسحب على سيادة الاتحاد الأوروبي، وطالبت أثينا بتطبيق مبدأ عدم شراء الأسماك التركية في الأسواق الأوروبية وفرض غرامات مالية على تركيا.

وبعث نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بممارسة أنشطة غير قانونية بعد تجاوز قوارب صيد تركية للمياه الإقليمية لبلاده، تأتي الشكوى بعد تبادل أثينا واليونان الاتهامات بتحرش كل منهما بزوارق الأخرى في بحر إيجة.