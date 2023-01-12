هل يمكن استبدال ملح الطعام بالبوتاسيوم؟.. استشاري تغذية يوضح

كلوريد البوتاسيوم أو ملح البوتاسيوم، هو شكل من أشكال الملح، التي يتم الحصول عليها بشكل طبيعي إما من البحر أو من باطن الأرض بالطريقة ذاتها في استخراج ملح كلوريد الصوديوم، كما أنه يتم استخدامه في الأغذية المصنعة والمعالجة بدلا عن ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور رامي محمد، استشاري التغذية، إن ملح البوتاسيوم يعمل على خفض ضغط الدم، لذلك ينصح البعض باستبدال ملح الطعام الذي يعمل على ارتفاع ضغط الدم عند العديد من الأشخاص، بملح البوتاسيوم.

البوتاسيوم يعمل على انخفاض ضغط الدم

وتابع الدكتور رامي خلال حديثه مع «الوطن»، أن تناول المواد الغنية بعنصر البوتاسيوم، مثل الفاكهة والخضروات، يعمل على تنظيم ضغط الدم، ويعمل على انخفاضه عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن استخدام ملح البوتاسيوم بدلًا عن ملح كلوريد الصوديوم «الطعام»، أمر آمن الاستخدام.

أملاح البوتاسيوم تستخرج من البحر

تعرف أملاح البوتاسيوم بأنها ملح معدني طبيعي التكون، يتم الحصول عليه من أملاح البحر وصخوره بطريقة مماثلة لطريقة استخراج أملاح الصوديوم، وتحتوي بدائل الملح على البوتاسيوم، فإما أن يكون بمفرده، وإما أن يكون ممزوجا بملح الصوديوم، والذي يعرف بالملح المخفف، أو الملح قليل الصوديوم، حسب ما ورد في موقع «health harvard»

كما أنه يعد وسيلة للتقليل من استهلاك الصوديوم الذي قد يسبب ارتفاعا في ضغط الدم، وعلى الرغم من مذاق ملح البوتاسيوم المماثل لملح الصوديوم، إلا أنه يتميز بطعم معدني لاذع، ومر نسبيا، وتحتوي ربع ملعقة صغيرة من ملح البوتاسيوم على 800 مليغرام من البوتاسيوم، أو ما يعادل سدس الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، والتي تساوي 4700 مليغرام.