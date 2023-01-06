«الفاكهة طابت على الشجر»

موالح وفواكه وخضراوات تزين الأراضى الزراعية من «البحيرة إلى الأقصر» فى كل شبر

حصاد أرضك يا مصر.. فرحة تنتشر فى مزارع محافظات مصر، مع بداية أول قطفة من مزارع البحيرة ومرسى مطروح التى انتشر فيها اللون الأحمر معلناً وصول الفاكهة المحبوبة فاكهة الحب «الفراولة»، وصولاً إلى الشرقية التى تزينت باللون البرتقالى حيث فاكهة الشتاء «البرتقال»، والقليوبية التى انتشرت فى مزارعها فاكهة اليوسفى، معلنة عن وفرة زراعة الموالح من خيرة مزارع بلادنا، تلك الوفرة التى تعلوها فرحة المزارع بحصاد أرضه وبيع محصوله. ومن أقصى الدلتا إلى صعيد مصر، غطى اللون الأحمر الأراضى الزراعية بمحافظة الأقصر، معلناً عن بدء حصاد حبات الطماطم، كأنها جواهر حمراء تتلألأ فى المزارع الخضراء، ويجلس أمامها المزارعون والعمال بفرحة، يحاولون جمع الطماطم، بعد ما جاء الحصاد بعد شهور من انتظار، يغزو أسواق الجمهورية محصول الطماطم الإسناوى، ذو المذاق الرائع المميز. ومع بدء الاهتمام بالزراعة المصرية، ووفق الإحصائية النهائية للمركز القومى للبحوث، نجحت مصر فى تحقيق ارتفاع ملحوظ للصادرات الزراعية لتقترب من 6 ملايين طن لأول مرة عام 2022، ليصل إجمالى الصادرات من أول العام حتى ديسمبر الماضى إلى 5 ملايين و951 ألفاً و512 طناً. «الوطن» رصدت أجواء مواسم الحصاد فى المحافظات، وأجرت معايشات حية مع المزارعين وجامعى المحصول، وتعرفت منهم على رحلة المحصول منذ زراعته حتى حصاده، وتقدم فى هذا الملف بانوراما للحصاد فى عدة محافظات.