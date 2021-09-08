ملح الطعام سُم أبيض أم لا تستقيم الحياة بدونه؟.. استشاري يوضح

عُرف ملح الطعام منذ القدم واستعمل في الطبخ وحفظ الأطعمة، وطوال التاريخ كان وجود الملح هامًّا للحضارات، واستعمله الإغريق والرومان واليهود في طقوسهم الدينية، واستعمل في الصين والحبشة كعملة، حتى أن كلمة «salary» والتي تعني أجرة اشتقت من كلمة الملح باللاتينية «sal»، نظرا لاستعمال الرومانيين الملحَ أحيانًا كأجرة، حيث كانت قيمته تعادل الذهب.

وملح الطعام «كلوريد الصوديوم» هو مركب كيميائي أحدهما الصوديوم، ويواجه الكثير من الأقاويل، حيث يتهم بأنه السبب وراء رفع ضغط الدم، فهل ملح الطعام ضرورة أم أن يسبب الأمراض أو هو «السم الأبيض»؟

لا تستقيم الحياة بدون الملح

وأضاف الدكتور هاني جبران، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض السمنة والنحافة في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملح الطعام مهم بصفة عامة، ولا تستقيم حياتنا بدون الملح، وهو مهم للجسم حيث إن قلة الصوديوم تسبب أضرارا للجسم، وتؤدي إلى تخزين الماء في الجسم وبالتالي تورم في الجسم.

وحذر «جبران» من الإفراط في تناول الملح أيضا، قائلا إن التوازن هو الحل، مشيرا إلى أن الجسم يحتاج نحو 2.5 جرام للفرد، نحو نصف ملعقة يوميا محسوب من ضمنها نسبة الملح الموجود في الطعام المتناول مثل الجبن والخبز وخلافه.

الملح وضغط الدم

وأشار إلى أن زيادة الملح ترفع الضغط خاصة لمن لديهم استعداد للإصابة بارتفاع ضغط الدم، أما أصحاب الضغط المرتفع فلا يتم منع الملح نهائيا، عنهم ولكن يسمح لهم بكميات قليلة منه.

وتابع قائلا: من الخطأ اللجوء لاستخدام كميات كبيرة من الملح والأطعمة المحتوية على نسب مرتفعة من الملح، على أنها علاج لحالات الضغط المنخفض، مشيرا إلى أن على صاحب الضغط المنخفض البحث عن سبب انخفاض الضغط، سواء كانت مشكلة عضوية أو مشكلة نفسية، واتباع تعليمات الطبيب.

الملح والنقرس

وأوضح استشاري الأمراض الباطنية قائلا: ومن الأخطاء أيضا، حذف الملح من النظام الغذائي للمصابين بارتفاع نسبة «يوريك أسيد» أو النقرس، حذف الملح من نظامهم الغذائي، لأن ارتفاع يوريك أسيد ناتج عن ارتفاع نسبة البروتينات في الطعام، أو بسبب مشكلة في الكلى نفسها.

أفضل أنواع الملح:

وحذر من الملح مجهول المصدر، موضحا: الملح الموجود في الأسواق جيد، إذا كان مضافا إليه عنصر اليود، لأهمية اليود لصحة الغدة الدرقية، وخاصة للأفراد المقيمين بعيدا عن الأماكن الساحلية، محذرا من استعمال الملح المحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والخالي من الصوديوم، قائلا إنه خطر جدا، لأن زيادة كمية البوتاسيوم تسبب أضرارا جسيمة بالكلى.

وعن أملاح الهيمالايا، قال: هذه مسميات للدعاية، والملح كله تركيب كيمائي واحد هو كلوريد الصوديوم.