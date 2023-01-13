عمرو محمد علي: «أصبت باكتئاب حاد ومنزلتش الشارع من 17 سنة»

تحدث الفنان عمرو محمد علي عن فترة إصابته بمرض التصلب المتعدد منذ 17 عامًا، وابتعاده عن الوسط الفني.

وقال «علي» في تصريحات لـ«الوطن»: «فجأة وبدون مقدمات للمرض، استيقظت من النوم ولم أستطع الحركة وأصيبت بعدم اتزان ودوخة ورعشة في قدمي ويدي».

وأضاف عمرو محمد علي، «أصيبت باكتئاب شديد، حياتي أصبحت مقتصرة علي المرض وعدم الحركة، لم أخرج إلى الشارع منذ 17 عاما، حتى أقوم بالتحاليل والفحوصات بالمستشفى، انقطعت عن كل شئ من حولي».

محطات في حياة عمرو محمد علي

محطات في حياة عمرو محمد علي بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، وشارك في أكثر من 70 عملًا فنيًا ما بين السينما والتليفزيون.

آخر أعماله التليفزيونية مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006.، حقق نجاحًا كبيرًا بمُشاركته في مسلسل «أرابيسك»؛ إذ جسد دور «شقشق».

أبرز أعماله

من أبرز أعماله «مستر كاراتيه»، و«سارق الفرح»، و«ريا وسكينة»، و«الوسية»، و«صرخة ندم»، و«البشاير».