10 معلومات عن الفنان عمرو محمد علي.. صاحب «شقشق» في «أرابيسك»

أحيانا يكون المرض سببا في عودة الفنان لجمهوره، وهذا ينطبق على الفنان عمرو محمد علي، الذي خرج منذ أيام يناشد نقابة المهن التمثيلية التكفل بعلاجه، بعد إصابته بـ«التصلب المتعدد» منذ عام 2006، ونعرض خلال التقرير التالي 10 معلومات عن الفنان عمرو محمد علي.

- بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات.

- شارك في أكثر من 70 عملًا فنيًا ما بين السينما والتليفزيون.

- آخر أعماله التليفزيونية مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006.

- حقق نجاحًا كبيرًا بمُشاركته في مسلسل «أرابيسك»؛ إذ جسد دور «شقشق».

أبرز أعماله

- من أبرز أعماله «مستر كاراتيه»، و«سارق الفرح»، و«ريا وسكينة»، و«الوسية»، و«صرخة ندم»، و«البشاير».

- أصيب بمرض التصلب المُتعدد منذ عام 2006.

‎مرض الفنان عمرو محمد علي

- تسبب ‎مرض الفنان عمرو محمد علي في غيابه عن الساحة الفني، وأثر مرض التصلب المُتعدد على حركته بشكل كبير.

- طالب النقابة بالاهتمام به فيما يتعلق بالعلاج، قائلا: «أتمنى أن يتم الله شفائي على خير وأعود للجمهور مرة أخرى»، ومنحته نقابة المهن التمثيلية عضوية عاملة ومعاشا مدى الحياة.

دعم الوسط الفني لـ الفنان عمرو محمد علي

- تلقى دعمًا كبيرًا من قبل زملائه بالوسط الفني، الذين جمعتهم صداقة قديمة منذ مُشاركتهم في أعمال وهم في سن الطفولة، منهم: أحمد عقل، وهند حسني، ومحمد عبدالواحد، وكريم الحسيني وعمرو خليل ودعاء السراج.

- توجه وفد من نقابة المهن التمثيلية لزيارته، يتضمن الفنان أحمد سلامة ومصطفى حجي للاطمئنان على حالته الصحية.