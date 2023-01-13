«مياه الغربية»: منظومة إلكترونية لحماية معلومات الشركة من القرصنة

حرصت إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، على مواكبة النهوض التقدم، باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وفقًا لما قاله المهندس حمدي شطا رئيس الشركة

وأوضح «شطا»، أنه تم تشغيل وتفعيل منظومة الحماية الإلكترونية التى تحمى الشركة وبياناتها ومصادرها من أي محاولات تدمير أو قرصنة إلكترونية أو تشفير معلومات، وأيضا تطوير منظومة الخوادم الرئيسية العاملة بالشركة والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية التي تخدم الشركة بجميع فروعها، وذلك بالإحلال والتجديد للأجهزة القديمة العاملة لدينا بأحدث الأجهزة والخوادم.

أطلس المعلومات الجغرافية

وأضاف أنه تم إنشاء أطلس المعلومات الجغرافية GIS للشركة على مستوى المحافظة متضمنا خرائط ( شبكات المياه، شبكات الصرف الصحى، محطات المياه والصرف، الخزانات، المولدات، تجمع الأمطار، تمركز السيارات، المناطق الساخنة) وأيضا اعداد وطباعة الخرائط الخاصة بشبكات المياه الخاصة بمشروع حياة كريمة المرحلة الأولى وأيضا البدء بتوقيع الوصلات المنزلية والربط مع الخط الساخن وكما جارى العمل حاليا على دراسة تطوير منظومة نظم المعلومات الجغرافية من خلال Portal وربطها بجميع قطاعات الشركة.

شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه تم اعتماد 17 محطة مختلفة على مستوى المحافظة، والحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وذلك لاستيفائهم لشروط ومتطلبات التفتيش وإجراءات السلامة والصحة المهنية.