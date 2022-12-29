ضبط عامل بالبساتين سرق حسابات عملاء البنوك عن طريق القرصنة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل مخبز، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بارتكاب العديد من وقائع القرصنة الإلكترونية والنصب.

وكشفت التحريات أن المتهم استأجر صفحات مخترقة لبعض البنوك بالخارج وربطها بحسابه بتطبيق «تليجرام»، وأرسل رسائل وهمية بطريقة عشوائية لبعض عملاء البنوك تتضمن مطالبتهم بتحديث البيانات الخاصة بهم من خلال رابط ولدى قيام العميل بفتح الرابط يقوم بتحويله مباشرة للصفحة المخترقة والتي يتمكن من خلالها التحصل على بياناته وأرقام حساباته البنكية والأرقام السرية وإجراء عمليات شراء إلكترونية لأجهزة حاسب آلي عبر أحد المواقع وسداد ثمنها من خلال تلك الحسابات المستولى عليها وشحنها للبلاد عبر شركات الشحن وإعادة بيعها لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

تم بإرشاده ضبط حقيبة ظهر تحوي مبلغ مالي 345 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وهاتف محمول، جميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.