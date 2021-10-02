بايدن يخطط للقضاء على القرصنة الإلكترونية: حشد كامل ضد عصابة «الفدية»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع الشهر الجاري مع مسؤولي 30 دولة لبحث القضاء على القرصنة الإليكترونية، وذلك بعدما تعرضت منصة تداول العملات المشفرة الأمريكية كوين بيز Coinbase - التي تقدم نفسها باعتبارها المنصة الأكثر أمانًا في العالم - لهجوم قراصنة، وسرقة عملة مشفرة من حسابات 6 آلاف مستخدم على الأقل، وفقًا لتقارير Coinbase.

ضحايا حملة طرف ثالث

وذكر بيان بورصة العملات المشفرة، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم»: «لسوء الحظ، بين مارس و20 مايو 2021، كنتم ضحايا حملة طرف ثالث للوصول غير المصرح به إلى حسابات عملاء Coinbase وسحب أموالهم من المنصة، تمت سرقة الأموال من 6 آلاف حساب عميل على الأقل».

وتابع البيان: «وقد استخدم المهاجمون هجمات التصيد أو تقنيات الهندسة الاجتماعية الأخرى، للوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين وأرقام الهواتف وكلمات المرور بحسب Coinbase».

تعويض العملاء المُتضررين

وأضافت بورصة العملات المشفرة: «سيتم تعويض جميع العملاء المتضررين، بأموال مساوية لقيمة العملة المسروقة من حساباتهم، ولقد تم بالفعل تعويض بعض العملاء عن الخسائر، وسوف نتأكد من حصول جميع العملاء المتأثرين على القيمة الكاملة لما فقدوه».

بايدن يتحدى عصابات القرصنة

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتزم عقد اجتماع مع مسؤولين من 30 دولة خلال شهر أكتوبر الجاري؛ في مسعى لتنسيق الجهود للقضاء على عصابات القرصنة الإلكترونية ولاسيما تلك المعروفة بـ«الفدية».

وأضاف بايدن، حسب بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن بلاده ستجمع ممثلي الدول لتعجيل التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحسين التعاون فيما بين هيئات إنفاذ القوانين ومنع الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة والتعاون الدبلوماسي المرتبط بهذه القضايا، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هناك مشاركة وثيقة مع دول مختلفة حول العالم بشأن هذه المسائل، من بينها مجموعة دول السبع وأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكدًا التزام إدارته بحشد كامل إمكانات بلاده للقضاء على تلك الأنشطة الإلكترونية الخبيثة.