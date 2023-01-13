تحرك عاجل من «الصيد الآلي بالبرلس» بشأن النوات.. إرسال خطابات للصيادين

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، عن حجم المخاطر التي تواجه الصيادين جراء حدوث النوات وتقلبات الجو والأمطار والسحب الرعدية أثناء فصل الشتاء الجاري وذلك عبر إقلاعهم ضمن رحلات صيد في مياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس.

ولفت إلى أنه تلاحظ عبر إبحار عدد كبير من الصيادين للصيد على متن مراكبهم ارتفاع أمواج البحر المتوسط والتي تخطت حاجز الثلاثة أمتار، وهو الأمر الذي دفعنا بإرسال خطابات بريدية بعلم الوصول للصيادين عن مواعيد ومخاطر النوات كونها تؤدي إلى الموت المحقق.

نوات ومخاطر الصيد بالمتوسط

وأوضح «شرابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أي تحذيرات تصدرها جمعية الصيد الآلي بالبرلس يجب اتباعها من جموع الصيادين وعدم الإبحار للصيد حتى لا يعرضون أنفسهم للغرق أو مراكب الصيد العاملين عليها، مشيراً إلى أن خطابات بعلم الوصول مسبقة للتعريف بمخاطر النوات قبل حدوثها، أو من خلال الناشرات الدورية المعتادة، وذلك عبر الاستعانة بخبراء في مجال الطقس والمناخ، علاوة على التواصل الدائم مع غرفة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام محافظة كفر الشيخ لمتابعة حالة الطقس أول بأول.

أقرب موعد لحدوث النوات هي نوة «الغطاس»

وأشار «حمدي»، أن محافظة كفر الشيخ تقع سواحلها علي مياه البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلو متر، بما تعد أطول سواحل على مياه المتوسط، وهو الأمر الذي دفع عدد كبير من أبناء مراكز البرلس، ومطوبس، وسيدي سالم بالعمل في مهنة الصيد لتوافر مقومات الصيد.

يذكر أن أقرب موعد لحدوث النوات هي نوة «الغطاس» وتكون مدتها ثلاثة أيام ممطرة اتجاه الرياح غربية وتبدا بتاريخ 19 من الشهر الجاري، ثم يليها نوة «الكرم»، وتكون مدتها ثلاثة أيام ممطرة اتجاه الرياح بها شمالية غربية وتبدأ بتاريخ 28 يناير من الذات الشهر الحالي أيضاً.