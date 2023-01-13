السيطرة على حريق أرض زراعية لمركز أبحاث كلية الزراعة ببولاق الدكرور

نشب حريق في أرض زراعية تابعة لمركز أبحاث كلية الزراعة الكائنة بمدينة عامر ببولاق الدكرور، وتم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم بولاق الدكرور إخطارا من الرائد أحمد مندور معاون مباحث القسم يفيد فيه نشوب حريق بأرض زراعية تابعة لمركز أبحاث كلية الزراعة الكائنة بمدينة عامر دائرة القسم.

إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية

وعلى الفور انتقل الرائد أيمن السكوري معاون المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع كاتب بمركز القومي للبحوث الإسكان والبناء ورجح أن سبب الحريق نتيجة حرق مخلفات ولم تتم عملية إخماده بطريقة صحيحة مما أدى إلى تصاعد الأدخنة واشتعال الحريق مرة أخرى، تم إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولا يوجد إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.