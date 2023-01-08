شاب ينهي حياة صديقه بسبب خلافات سابقة في بولاق الدكرور

لقي شخص مصرعه على يد صديقه، سدد له طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه مقتل شخص على يد صديقه بسبب خلافات بينهما، استل على إثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن المجني عليه طعنه نافذة بالقلب أودت بحياته في الحال.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أمام الرائد أيمن السكوري معاون قسم بولاق، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

عرض المتهم على الطب الشرعي

خضع المتهم لجلسة اعترافات أمام جهات التحقيق، للإدلاء باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة، واصطحبته الأجهزة الأمنية لمسرح الجريمة لتمثيل الجريمة، وسط انتشار أمني مكثف وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن المقرر تجديد حبسه بعد إتمام المدة القانونية الأولى، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.