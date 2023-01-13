موعد صلاة الجمعة في مختلف محافظات الجمهورية

يتطلع المسلمون إلى معرفة موعد صلاة الجمعة بشكل دقيق، في مختلف المحافظات، وذلك لأدائها في أوقاتها والاستماع إلى الخطبة التي يؤديها علماء ومشايخ الأزهر الشريف في المساجد، وهو ما تحرص عليه الهيئة العامة للمساحة المصرية، من خلال نشر مواقيت الصلاة بشكل يومي.

وفي السطور التالية، نعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 13 يناير 2023.

موعد صلاة الجمعة

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:07.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:04.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم القاهرة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:06ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:13 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:11.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:58ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:51 ظهرًا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:22 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:08 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.57 ظهرًا.