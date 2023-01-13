وفاة شاب في حفل زفاف صديقه بطنطا.. «الفرح تحول لمأتم»

توفي شباب في حفل زفاف بمنطقة العجيزي في طنطا بمحافظة الغربية، خلال الاحتفال والرقص مع أصدقائه، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة من الصدمة والحزن سيطرت على المعازيم، ليتحول الفرح إلى مأتم.

وقال محمد ربيع سرحان، أحد المدعوين لحفل الزفاف، إن الشاب المتوفى يدعى محمد رمضان سرحان، في منتصف العقد الثالث من عمره، وهو ابن عمه، وكان برفقته في حفل الزفاف، ولا يعاني من أي أمراض في الفترة الأخيرة، مضيفا: «ذهب برفقتنا إلى حفل زفاف أحد الأصدقاء، وأثناء الرقص على أنغام الموسيقى والدجي، سقط على الأرض بشكل مفاجئ، فاقداً للوعي».

أزمة قلبية مفاجئة

وأكد ابن عم المتوفى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى سريعا لتلقي العلاج وإسعافه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، «محمد مات في لحظة وهو واقف وسطنا، تاركا أمه وأخواته وأصدقائه».

صدمة والدته

وتابع «سرحان»، أن الشاب المتوفى والده متوفى أيضا، ولديه أخ وأخت، مؤكدا أن والدته أصيبت بصدمة ودخلت في نوبة بكاء شديدة وتم استدعاء الطبيب له، وحالتها الصحية مستقرة حاليا، مؤكدا أنه مشهودا له بالسمعة الطيبة والأخلاق الرفيعة بين أهالي المنطقة.