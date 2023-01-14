عصابة سرقة عدادات المياه بمصر القديمة تعترف: «بنفكها ونبيعها خردة»

«بنركز أكتر على العمارات اللي من غير بواب، وبنطلع بليل، والدنيا هادية على البيوت ونفك اللي نقدر عليه من عدادات المياه»، هكذا اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة عدادات المياه في منطقة مصر القديمة، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

كررنا الجريمة 9 مرات

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما: «كررنا سرقة عدادات المياه 9 مرات قبل كدة، وبنروح للبيت ونفك العدادات اللي نقدر عليها ونختفي على طول من المكان».

وأوضح المتهم أثناء جلسة التحقيق أنهما بعد فك وسرقة عدادات المياه يبيعونها لأحد أصحاب محلات الخردة والحصول على مقابل مادي، «كنا مضطرين عشان محتاجين الفلوس».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس الخميس عن القبض على شخصين متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة عدادات المياه من مصر القديمة، واتضح من خلال التحريات أنهما مقيمين في منطقة السيدة زينب، كما أرشدا عن صاحب محل الخردة الذي يبيعون له المسروقات، وكان بحوزته كافة العدادات المسروقة.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات.

العقوبة القانونية

وينتظر المتهمين بسرقة عدادات المياه عقوبة قانونية تصل إلى الحبس لأن الواقعة لم تقترن بظرف مشدد، حسب ما أوضحه المحامي محمد ثابت، موضحاً أنهم سينطبق عليهم المواد 317 و318 من قانون العقوبات.