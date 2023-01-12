«بتقطعها أجزاء».. القصة الكاملة لتشكيل سرقة السيارات في 4 محافظات

كانت واقعة سرقة إحدى السيارات في منطقة المقطم من أمام منزل صاحبها منذ أيام قليلة، أول الخيط الذي توصلت من خلاله أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، إلى كشف عصابة سرقة السيارات وتقطيع أجزائها في نطاق 4 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية.

وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة لعصابة سرقة السيارات، بعدما قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة سيارة في المقطم تقود للتشكيل العصابي

بلاغ قدمه أحد المواطنين بسرقة سيارته من أمام منزله، كان بداية الخيط لكشف عصابة سرقة السيارات، بعدما كشفت التحريات أن مرتكب هذه الواقعة شخصان أحدهما مقيم في المقطم والأخر في الجيزة، ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليهما.

اعتراف المتهم الأول والثاني

واعترفا المتهمين خلال جلسة تحقيق أجريت معهما بتهمة سرقة السيارة: «أيوة إحنا اللي سرقناها واستنينا لحد ما صاحبها طلع البيت، وانتهزنا فرصة إن الشارع كان هادي والدنيا فاضية كسرنا الإزاز ووصلنا الأسلاك، ولما دارت العربية خدناها ومشينا».

وأضاف أحد المتهمين أثناء التحقيق معه، أنّ مهمتهما هي سرقة السيارات فقط، أما باقي المهمة وهي تقطيع السيارة المسروقة إلى أجزاء، تخص شخصين آخرين يشتركان معهما في التشكيل العصابي أحدهما يسكن بالقاهرة والآخر في القليوبية.

القبض على أفراد التشكيل العصابي

وأرشد المتهمان الذين تم القبض عليهما إلى باقي أفراد التشكيل العصابي، والمكان المخصص لتنفيذ وتقطيع السيارات المسروقة إلى أجزاء، وهو عبارة عن مكان واسع تتراص خلاله بعض السيارات وبعض الأجزاء المتبقية من سيارات أخرى تم تقطيعها.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى المتهمين الآخرين وألقت القبض عليهما، واعترف خلال التحقيق، «إحنا دورنا كان مقتصر على تقطيع السيارات بعد سرقتها إلى أجزاء عشان نجهزها للبيع لواحد نعرفه في محافظة المنوفية، وفعلا سرقنا 5 عربيات».

وتوصلت أجهزة الأمن إلى المتهم الأخير، والذي كان تخصصه شراء أجزاء السيارات منهم، على أن يتكلف هو ببيعها، واعترف هو الآخر أمام جهات التحقيق.

استدعاء أصحاب السيارات المسروقة

واستدعت أجهزة الأمن أصحاب السيارات المسروقة للتعرف على سياراتهم، وبالفعل تعرفوا عليها واتهموا التشكيل العصابي بسرقة سياراتهم.

حبس المتهمين

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين بسرقة السيارات في 4 محافظات، يقول المحامي محمد ثابت، إنها ستصل إلى الحبس، نظرا لأنها لم تقترن بظروف مشددة، وفقاً لما نصت عليه المادتين 317 والمادة 318 من قانون العقوبات.