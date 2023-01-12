ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمعادي

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات القديمة بأسلوب «توصيل الأسلاك»، بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع.

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بارتكابه عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وقيامه بالتصرف في السيارتين بالبيع لدى عميليه سيئ النية، ومالكي مخزنين خردة يقيمان بمحافظة الجيزة، وتم بإرشاده ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما جاء في أقوال المتهم أيداها وأقرا بتحصلهما على السيارات القديمة وتقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع، وأمكن العثور بالمخزنين الخاصين بهما على «لوحات معدنية - قطع وأجزاء مختلفة من سيارات - عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تقطيع السيارات»، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.