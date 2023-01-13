أسعار الأسماك اليوم في بورسعيد.. كيلو «الشبار» يبدأ من 45 جنيها

استقرت أسعار السمك اليوم في أسواق بورسعيد اليوم، وذلك بالتزامن مع إقبال المواطنين على سوق السمك الجديد بحي العرب، خاصة من رحلات اليوم الواحد.

كيلو الشبار الأبيض بـ45 جنيها

وأوضح محمد محسن، تاجر أسماك بالسوق الجديد، أن أسعار السمك اليوم في بورسعيد جاءت كالتالي:

كيلو البوري 60 و70 و100 جنيه، بحسب الحجم.

كيلو قاروص 100 و150 جنيها.

كيلو شبار أبيض 45 جنيها.

كيلو غطيان 80 جنيها.

كيلو بربوني بلدي 120جنيها.

كيلو شبار أخضر 70 جنيها.

كيلو سهيلي مبطرخ 170 جنيها.

كيلو سهيلي 130 جنيها.

كيلو دنيس 140 جنيها.

كيلو لوت 85 جنيها.

كيلو الجمبري يبدأ من 120 جنيها.

أما سمك السيبيا فهو قليل، ويوجد منه المجمد فقط، وأغلب التجار يبيعون السمك الطازج.

الأسعار حسب العرض والطلب

وأوضح «فؤاد» أن أسعار السمك اليوم في بورسعيد حسب العرض والطلب، وتناسب مختلف الفئات، مشيرا أن السوق الجديدة ببورسعيد يوجد بها خدمات تجهيز وطهي الأسماك، وتوفير وجبات كاملة مع المقبلات، وأماكن للجلوس لتناول الطعام، مؤكدا أن السوق تستقبل الزائرين كل جمعة من مختلف المحافظات، ضمن رحلات اليوم الواحد.