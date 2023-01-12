روسيا تفرج عن جندي أمريكي سابق محجوز منذ 9 أشهر في كالينينجراد

أعلن المفاوض والسياسي الأمريكي السابق، بيل ريتشاردسن، اليوم، أن روسيا أفرجت عن جندي سابق في البحرية الأمريكية، يدعى «تيلور دادلي»، كان محتجزا منذ تسعة أشهر في مدينة كالينينجراد الروسية، التي تقع قرب بولندا، وفقا لشبكة «العربية نت».

وكان دادلي محتجزا منذ أبريل 2022، وهو واحد من بين عدد من الأمريكيين الذين احتجزتهم روسيا، وتسعى السلطات الأمريكية وريتشاردسن إلى إطلاق سراحهم.

صفقة تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن

يشار إلى أن موسكو وواشنطن أبرمتا، في ديسمبر الماضي، صفقة لتبادل السجناء، التي شملت تاجر السلاح الروسي «فيكتور بوت» ونجمة كرة السلة الأمريكية «بريتني غرينر».

واحتجزت روسيا اللاعبة الأمريكية، التي تبلغ من العمر 31 عاما، في فبراير الماضي، بعدما تم العثور على زيت القنب في حقائبها من مسؤولي مطار موسكو أثناء عودتها إلى أمريكا، فيما يعتبر فيكتور بوت أحد تجار الأسلحة الأكثر شهرة في العالم، والذي أدانته الولايات المتحدة بتهريب أسلحة روسية.