«الداخلية» تعلن عن إرشادات لمساعدة مرضى الزهايمر في العودة لأسرهم

أعلنت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، عن إرشادات تساعد مرضى الزهايمر والغائبين والضالين في العودة إلى أسرهم، في إطار اهتمام وزارة الداخلية بحالات الغياب والجثث المجهولة والضالين وفاقدي الذاكرة والمصابين والمرضى المجهولين .

وتقدم منصة وزارة الداخلية خدمة للمواطنين، بإتاحة الفرصة لمستخدمي شبكة الإنترنت، للاطلاع على البيانات والمعلومات والصور الخاصة بتلك الحالات، للمساهمة في الاستدلال عليهم والاهتداء لأسرهم، من خلال اتباع الإجراءات الموضحة بالموقع.

مساعدة الغائبين بهذه الإجراءات

ويتوجه أهلية الغائب لمركز أو قسم الشرطة المختص بمكان تغيبه لتحرير محضر بالواقعة، والإدلاء فيه ببيانات الغائب الشخصية وأوصافه البدنية والعلامات المميزة وحالته الصحية، وأوصاف ملابسه ومتعلقاته الشخصية وتاريخ ووقت الغياب وظروف الغياب، وآخر مشاهدات له، والأماكن التي يتردد عليها، وتقديم صور فوتوغرافية له.

وإذا عاد الغائب أو عثر عليه، أو تم الاهتداء إلى مكان تواجده أو معرفة أيه معلومات آخرى عنه، يجب التوجه للمركز أو القسم المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمه بشأن ذلك .

الضالون وفاقدي الذاكرة

من يعثر على الضال أو فاقد الذاكرة «مرضى الزهايمر»، يتوجه لمركز أو قسم الشرطة المختص لتسليمه وتحرير محضر يدلى فيه بظروف وملابسات عثوره عليه، أو الاتصال التليفوني برقم المديرية المختصة، أو إرسال بلاغ للموقع، وسوف يجرى توجيه من يلزم للفحص.

وعلى من يعثر على أي من تلك الحالات أو شاهدها، أن يبلغ المركز أو القسم المختص أو شرطة النجدة أو الاتصال التليفوني برقم المديرية المختصة، أو إرسال بلاغ للموقع، وسوف يجرى توجيه من يلزم لاتخاذ اللازم.