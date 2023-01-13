انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس كفر الشيخ غدا

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل الوزارة، حيث شهدت المدارس أعمال تعقيم وتطهير استعداداً لاستقبال الطلاب صباح السبت 14 يناير.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

وأوضح محمد عبد الله، وكيل الوزارة، أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، حيث انتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الأول من العام الدراسي 2022 - 2023 بمحافظة كفر الشيخ، يوم السبت 14 يناير بمادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير مادة العلوم ومادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير مادة اللغة الإنجليزية والأربعاء 18 يناير امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

وتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي، يوم السبت 14 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 18 يناير مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي، يوم السبت 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويوم الأحد 15 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة التربية الدينية، ويوم الاثنين 16 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان التربية الفنية، ويوم الثلاثاء 17 يناير علوم وهندسة، ويوم الأربعاء 18 يناير جبر وإحصاء.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي

وتضمن جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي، يوم السبت 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويوم الأحد 15 يناير مادة الهندسة والتربية الفنية، ويوم الاثنين 16 يناير مادة العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 17 يناير مادة الجبر والإحصاء ودراسات اجتماعية، والأربعاء 18 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية.