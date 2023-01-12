هطول أمطار غزيرة بقرى ومدن كفر الشيخ.. والمحافظة تٌحذر من لمس أعمدة الإنارة

شهدت عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، في حين لم تشهد بقية المدن هطول أي أمطار، وانتشرت معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار، ومنها المناطق الشمالية للمحافظة، والمناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار عمليات سحب مياه الأمطار

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، واستمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

الاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولاً بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم، مؤكداً صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية، موجهاً رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات، والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

مراجعة أعمدة وكشافات الإنارة وعوازل

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.