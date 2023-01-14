النطق بالحكم على المتهمين بقضية «كفن عين شمس» في ارتكاب مخالفات مبان.. اليوم

تنطق محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة في العباسية، بعد قليل، بالحكم على عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، والذين يواجهون تهمة مخالفة مباني.

شهادات من الحي

وخلال الجلسة الماضية، أجلت هيئة المحكمة القضية إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم، وذلك بعد تقدم المتهمين عدد من شهادات مستخرجة من الحي تفيد قيامهم بالتصالح في 13 قضية مخالفة مبان، وذلك على خلاف الحقيقة.

إحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد أن ثبت تورطهم في عدة قضايا، وكان بينها مخالفات للمباني القضية التي تنظرها هيئة المحكمة، ومنها استعراض للقوة ضد عدد من المجني عليهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، وجرائم تخص التزوير التي عُوقب عدد منهم بالسجن المؤبد.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح، برئاسة المستشار محمد سليمان، بقبول الاستئناف في القضية رقم 20610/22432، وقبول الاستئناف في قضية كفن عين شمس، ومخالفات المباني المتهم فيها عز الدين نصر إبراهيم وأحمد نصر الدين مرغني، وتامر جمال مرغني، مراد نصر فرغلي، وكانت قضت ببراءة المتهمين ورفض استئناف النيابة العامة.