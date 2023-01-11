استقرار أسعار الخضروات والفاكهة.. كيلو الطماطم بـ5 جنيهات

يهتم الكثير من المواطنين بأسعار الخضروات، التي تعد شيء رئيسي من أساسيات الطعام، ومن أهم الأغذية التي يعتمد عليها المواطنون في غذائهم اليومي.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة إلى حد كبير خلال الفترة الحالية، خاصة مع توفر الخضروات والفاكهة في مصر، وعدم وجود نقص في أي نوع.

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الخضر والفاكهة مستقرة وفي متناول المواطنين ولا يوجد أي ارتفاع في الأسعار نتيجة التوفر، بشكل ملحوظ في الأسواق خلال الموسم الحالي، موضحًا أن أسعار الطماطم والبصل والموز واليوسفي مستقرة ومتوفرة.

وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية لم تتأثر بالبرودة والأمطار التي حدثت في الأيام الماضية، نظرا لكونها محاصيل شتوية، إلا في حالة وجود عواصف وأمطار قوية وصقيع المبالغ فيها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

سعر الطماطم يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو للمستهلك

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك بعض الأشخاص يشتكون من ارتفاع أسعار بعض المنتجات والفاكهة، ولكن هذا غير حقيقي حيث أن سعر الطماطم يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو للمستهلك، والبطاطس بحوالي 6 جنيهات للكيلو، البرتقال بـ 5 جنيهات وأكثر.

وأكد أن هناك توافرا في إنتاج المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة في السوق المصرية، ولم نشهد أي انخفاض أو مشكلات بها، موكدات أن مصر تنتج كميات كبيرة وهناك جزء منها يتم تصديره للخارج.