أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحلات التجزئة اليوم.. البرتقال بـ5 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة لليوم الـ 15 على التوالي بفضل توافرها في جميع الأسواق، ونظرا لاهتمام المواطنين بالأسعار، نستعرضها لكم غي السطور التالية.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 14 يناير، كما يلي.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كيلو القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات.

الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفقًا لجولة «الوطن»، في الأسواق المختلفة سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، تبيانا في الأسواق، كما يلي:

كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

كيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.

الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.