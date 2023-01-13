مصرع 17 شخصا وتدمير 157 منزلا بالكامل في فيضانات بالفلبين

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم، أنّ ما لا يقل عن 17 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب 7 آخرون، ولا يزال اثنان مفقودين بسبب الفيضانات.

أكثر من 523 ألف شخص متضرر من الفيضانات

وذكر المجلس أنّ أكثر من 523 ألف شخص متضرر من الفيضانات، ونحو 71 ألف شخص حاليًا في مراكز الإخلاء، كما دمر نحو 157 منها دمرت بالكامل، و40 مدينة وبلدية تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي.

وفي السياق نفس، أكد تدمير 158 قسما من الطرق و42 جسراً و24 ميناء بحرية في الفلبين، نتيجة لذلك تم تأجيل الدراسة في المؤسسات التعليمية في 488 مدينة وبلدية وتعليق العمل.

إعادة إمدادات المياه وخطوط الاتصال في المدن

وبحسب التقرير أنه تم إعادة إمدادات المياه وخطوط الاتصال في 4 مدن وبلديات.

يذكر أنّ الفلبين تتعرض والمناطق المحيطة بها لعشرات الفيضانات والأعاصير سنوياً خلال موسم الرياح الموسمية عادة بين يونيو وديسمبر من كل عام.