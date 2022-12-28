ارتفاع ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 25 شخصا

أعلن مسؤولون في الفلبين، اليوم، أن عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد، أمس، ارتفع إلى 25 قتيلا، فيما يتوقع بأن تتساقط المزيد من الأمطار على المناطق الأكثر تضررا في جنوب ووسط البلاد، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

نزوح عشرات الآلاف جراء الفيضانات

وأدت الفيضانات إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من منازلهم، فيما غمرت الأمطار الغزيرة القرى والبلدات والطرقات السريعة يوم عيد الميلاد، ما عكر صفو الاحتفالات في يوم العطلة الأهم بالنسبة للدولة الكاثوليكية.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الكوارث الوطنية في الفلبين، في بيان، أمس، أن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، معظمهم جراء الغرق، في مقاطعة «ميساميس أوكسيدنتال» بجزيرة مينداناو الجنوبية، ولا يزال 26 شخصًا في عداد المفقودين، فيما أصيب 9 أشخاص، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ مستمرة لمساعدة الأشخاص المقيمين في المناطق الأكثر تأثرا بالفيضانات، بينما لجأ أكثر من 81 ألف شخص إلى مراكز الإخلاء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

توقعات بتساقط أمطار غزيرة في وسط وجنوب الفلبين

كما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الرسمية، أنَّه من المرجح أن تتساقط أمطار تتراوح بين معتدلة وغزيرة في أنحاء المناطق الواقعة بوسط وجنوب الفلبين، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك نتيجة منطقة ضغط منخفض قبالة الساحل يمكن أن تتطور إلى منخفض مداري.

وأفاد مكتب أحوال الطقس، بأنَّه من المرجح وقوع فيضانات وانزلاقات للتربة ناتجة عن الأمطار خاصة في المناطق المعرضة أو المعرضة جدا لهذه الكوارث البيئية، في حين أعلن مسؤولون، اليوم، إجراء عملية استطلاع جوي على مقاطعة «ميساميس أوكسيدنتال» لتقييم حجم الأضرار.

وتعتبر الفلبين، التي تعد 110 ملايين نسمة، من الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، فيما حذر العلماء من أن العواصف أصبحت أكثر تواترا وشدة مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم.