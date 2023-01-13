«تعليم كفر الشيخ» تعلن التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة

تلقت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بالإعلان عن بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك يوم الأحد 15 يناير وحتى الثلاثاء 28 فبراير المقبل.

نشر رابط التقديم بكل صفحات المحافظة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنشر رابط التقديم بكافة الصفحات الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

وستتم إتاحة فرصة فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني هـنـا، كما سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني هـنـا.

ومن المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، 10 يونيو القادم، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.