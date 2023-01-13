أهالي طنطا يشيعون جثمان شاب توفي فجأة في حفل زفاف صديقه (صور)

شيع أهالي منطقة العجيزي بحي أول طنطا، جثمان شاب في العقد الثالث من عمره بعد وفاته بشكل مفاجئ أثناء الاحتفال مع زملائه بحفل زفاف صديقهم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ونقل على إثرها إلى المستشفى في محاولة إلى إسعافه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وأدى أهالي منطقة العجيزي، صلاة الجنازة على جثمان الشاب «محمد رمضان سرحان»، 24 عاما، عقب صلاة الجمعة، من مسجد عوارة، وتم دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بمقابر عوارة، وسط حالة من الصدمة والحزن سيطرت على الأهالي.

تشييع جثمان الشاب

وقال محمد ربيع، ابن عم المتوفى، لـ«الوطن»، إنه تم تشييع جثمان ابن عمه عقب صلاة الجنازة عليه من مسجد عواره، ودفنه عقب صلاة الجمعة في مقابر العائلة، وسيطر الحزن على اهالي المنطقة لوفاة ابن عمه بشكل مفاجئ في فرح أحد أصدقائهم.

وأشار أنه كان مدعوا في حفل زفاف أحد الأصدقاء وبرفقته أصدقائه، كان بينهم ابن عمه، وأثناء الاحتفال تفاجأنا بسقوطه وفقدانه للوعي، وفي محاولة إلى إسعافه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وتم دفنه في مقابر العائلة اليوم بمسقط رأسه بمقابر عوارة بطنطا.

لا يعاني من أي أمراض

وأوضح «ربيع» أن ابن عمه كان لا يعاني من أي أمراض في الفترة الأخيرة، ولديه أخ وأخت ووالدته على قيد الحياة، بينما والده متوفى، ويتمتع بالصفات والأخلاق الحميدة والسيرة الطيبة.