جثة وسط حفل زفاف.. حكاية مقتل شاب خلال الاحتفال بفرح صديقه في قليوب

أثناء اللحظة التي تجمع بها الأصدقاء والأقارب للاحتفال بفرح أحد الشباب، وسط أغان ورقصات وفرحة وسعادة تسيطر على وجوه الجميع، وبينما هُم منشغلون بالاحتفال تعالت أصوات مشادة كلامية بين شابين وسط الحضور، والتي سرعان ما تطورت بينهما ليقوم «حسين» بتوجية طعنة نافذة إلى «أسعد.ع» 19 سنة فيسقط غارقًا في دمائه قبل أن يتسنى لأحدهم إنقاذ الموقف قبل تطوره.

الأغاني تتوقف.. الصرخات تترفع

حينها، توقفت الأغاني والرقصات، فقط سيطرت الصدمة على الوجوه، أحدهم يصرخ قائلًا «هاتوا الإسعاف بسرعة» والآخر يسرع نحو الشاب الملقى أرضًا محاولًا إسعافه ولكن الدماء تتساقط من جسده بغزارة، والسيدات يصرخن «الحقوه.. بيموت»، وحملوه وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من مسرح الجريمة.

وداخل المستشفى يحاول الأطباء إسعافه وإنقاذه، جربوا كل المحاولات المممكنة، ولكن الطعنة كانت نافذة، لم يمر الكثير من الوقت حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة وسط صرخات أقاربه داخل المستشفى حينما أبلغوهم بالخبر الصادم.

لم يمر أكثر من 5 دقايق على ورود البلاغ حتى حضر رجال الشرطة إلى المكان، فرضوا كردونا أمنيا، وقاموا بالفحص ومناقشة شهود العيان حول كواليس الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، بعدها بدقائق قليلة حضرت جهات التحقيق وناظرت الجثمان وأمرت بنقله إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وعقب إجراء رجال الشرطة توصلوا إلى أنه أثناء وجود المتوفى بحفل خطوبة صديقه بالشارع حدثت مشادة كلامية بين شاب وبين المجني عليه المقيم بكفر رمادة مرکز قليوب، تحولت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بمطواة، كما يقوم رجال الشرطة بمجهوداتهم لضبط المتهم الذي قام بالهروب عقب ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتجري جهات التحقيق تحقيقاتها في الجريمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة قتل، أوضح أيمن محفوظ المحامي خلال حديثه لـ« الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».