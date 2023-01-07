«حادث الـ120 ثانية».. تفاصيل مصرع الطفل مالك بطل التايكوندو في حفل زفاف

حصلت «الوطن» على تفاصيل القصة الكاملة لمصرع الطفل مالك، 10 أعوام، بطلق ناري من فرد خرطوش كان يحمله أحد الأشخاص داخل حفل عرس بأحد شوارع منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

كاميرات المراقبة تكشف سبب الوفاة

وتبين من خلال تحريات الشرطة والتحقيقات أن الواقعة كانت بدايتها أثناء وجود الطفل مالك صاحب 10 أعوام، في بلكونة شقتهم بأحد شوارع منطقة شبرا الخيمة وفي ذلك التوقيت كان هناك حفل زفاف مقام بنفس الشارع الموجود به المنزل وبالتحديد أمام المنزل.

وكشفت إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مسرح الجريمة وفى فيديو مدته 120 ثانية أنه في نفس اللحظة التى كان يقف فيها الطفل في البلكونة شقتهم تفاجأ بطلقة تصيبه في منطقة الرأس، حينها سقط الطفل مالك أرضا.

وارتفعت الصرخات التي تطالب بإنقاذ الطفل، توقف حفل الزفاف، وتبدلت الزغاريد بالصرخات، حملوه وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من مكان الواقعة ليهرب المتهم قبل أن يقوم رجال الشرطة بضبطه.

وفاة الطفل مالك متأثرًا بإصابته

70 يوما من الألم عاشها الطفل مالك داخل المستشفي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيره متأثرا بالإصابة التي تسببت له في نزيف في المخ بسبب العيار الناري الذي أصابه.

أجرت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم مرتكبها 4 أيام على ذمة التحقيقات ونقل جثة الطفل مالك إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدا وإعداد تقرير مفصل عنها.

الحزن لم يصب أسرة الطفل مالك بطل الجمهورية في التايكوندو فقط، ولكن امتد ليشمل الجيران والأقارب الذين لم يتوقفوا عن ذكر محاسن الطفل ومعاملته الطيبة للجميع تاركا ذكرى طيبة في قلب كل من عرفه.