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المركز الأوكراني للحوار: «سوليدار» لم تسقط بالكامل في يد الجيش الروسي

كتب:

شريف سليمان
02:06 م | الجمعة 13 يناير 2023
عماد أبو الرب

عماد أبو الرب

علق عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، على انتشار الجيش الروسي، في مدينة سوليدار الأوكرانية، وقال «أبو الرب»، خلال مداخلته عبر تطبيق «سكايب»، على قناة القاهرة الإخبارية، إن نائب وزير الدفاع الأوكراني، أكد صباح اليوم، أن المدينة لم تسقط بالكامل في قبضة الجيش الروسي.

وأضاف، أن ما حدث في سوليدار، هو اقتحام قام به الجيش الروسي، مستطردا أن هذا لا يمنع أن هناك سيطرة حدثت من الجيش الروسي على المدينة.

وتابع، أن هناك مؤشرات تتجه نحو انسحاب تكتيكي للجيش الروسي من المدينة الأوكرانية إلى الجهة الغربية، مشيرا إلى أنه حتى وإن سقطت المدينة في يد القوات الروسية فإنه لن يؤثر على سير المعركة.

وأردف، أن سقوط سوليدار يعني تضييق الخناق قليلا على مدينة باخموت الأوكرانية، والتي تستهدف روسيا إحكام قبضتها عليها في المقام الأول.

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