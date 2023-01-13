«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن المتحف الوطني للحلي: مقصد سياحي مغربي

يعتبر المتحف الوطني للحلي، أحد أهم المقاصد السياحية بالمغرب، حيث يقصده آلاف المواطنين المقيمين في البلد، أو الجانب، كما أنه يعتبر مصدرا مهما للسياحة المغربية.

وعرض برنامج «صباح جديد» المعروض على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، تقريرًا عن المتحف الوطني للحلي، وهو أحد المقاصد السياحية بالمغرب.

وجاء في التقرير، أن المتحف الوطني للحلي، هو مقصد جديد يضاف إلى معالم المغرب السياحية والتراثية الثرية، بالعاصمة الرباط التي تشتهر بحديقتها الأندلسية، وأسوارها الشاهقة المطلة على المحيط الأطلسي ونهر «أبو رقراق».

وأضاف التقرير، أن المتحف شيد على الطراز الأندلسي، وحمل في السابق اسم متحف «قصبة الوداية»، ليتحول بعد ترميمه وتطويره إلى المتحف الوطني للحلي، ويضم 5 قاعات، تستعرض التطور التاريخي للحلي وعملية التصنيع، وتاريخ الزي المغربي وحلي الرجال ومستلزمات الخيل، بالإضافة إلى المجوهرات الأمازيغية والخصائص الإقليمية لمراكز الإنتاج الرئيسية للحلي الحضارية.

وأشار إلى أن المعرض يضم الآلاف من قطع المجوهرات التي ترجع إلى عصور مختلفة من تاريخ المغرب، وتضم تلك المجموعة المذهلة 3500 قطعة مجوهرات تعود للأمازيغ القدماء تبرع بها ملك المغرب محمد السادس.