مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بتونس تكشف استعدادات مهرجان قرطاج الموسيقي

تحدثت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من تونس، عن الاستعدادات التونسية لإقامة مهرجان قرطاج الموسيقي، إضافة إلى تطورات الانتخابات التونسية

وقالت رمضاني، خلال ظهورها في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المهرجان من المقرر إقامته بعد أيام قليلة فقط، وتحديدا في نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت أنّ من المقرر أن يكون هناك بثًا للموسيقى التي سيستعرضها المهرجان إلى الجمهور، وهو ما يمكن الجماهير من الاطلاع على مختلف الموسيقات، باختلاف أنواعها.

أما فيما يتعلق بتطورات الانتخابات التونسية، فأوضحت رمضاني، أنّ المحكمة الإدارية قبلت بعض الطعون المقدمة، بينما رفضت البعض الآخر.

وتابعت: «هناك 3 طعون قبلتها المحكمة في الطور الأول، وقبلتها أيضا في الطور الثاني، ومن شأن هذه الطعون أن تغير نتيجة الانتخابات في ثلاثة دوائر».