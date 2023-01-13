تحرير 48 مخالفة خلال حملات تموينية في مركزي القوصية وديروط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتفتيش على التراخيص والشهادات الصحية وسلامة الأغذية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى إعلان الاسعار والفواتير للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ضبط 48 مخالفة تموينية متنوعة

وقال محافظ أسيوط إنه تم ضبط 48 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تم شنها بمركزي القوصية وديروط، وذلك في إطار جهود مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وعيون إبراهيم، نائب رئيس مركز ديروط، ومصطفى فتحي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وتضمنت المخالفات تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة المقررة وشهادات صحية وعدم وجود فواتير ومنتجات مجهولة المصدر ونظافة، وذلك لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين وفرض الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب، فضلاً عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها، موضحًا أن هذه السلع المضبوطة يتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.