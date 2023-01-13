فوز أحمد حمايل بالمركز الأول في بطولة «سعودي كلاسيك» لكمال الأجسام

حقق لاعب كمال الأجسام المصري أحمد حمايل، المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة «سعودي كلاسيك» لكمال الأجسام للهواة، فئة «الفيزيك - الطول المفتوح»، والتي أُقيمت بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 حتى 13 يناير 2023 بمدينة الرياض، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحترفين IFBB pro league.

«حمايل»: البطولة كانت قوية

ومن جانبه، أعرب أحمد حمايل، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته وفرحته الكبيرة بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة «سعودي كلاسيك» لكمال الأجسام للهواة، أول فئة «الفيزيك» طول فوق 185، لافتاً أن البطولة كانت قوية، وجمعت نُخبة من لاعبي كمال الأجسام وخصوصاً بالمملكة العربية السعودية التي تمتلك العديد من لاعبي كمال الأجسام المتميزين، منوهاً أن البطولة جمعت أيضاً أيضاً لاعبي كمال أجسام من مختلف الجنسيات القادمين من مختلف الدول العربية والأوروبية.

وأكد «حمايل» أنه سعى بكل جُهد من أجل حصد مركز متقدم في البطولة وتشريف جمهورية مصر العربية في هذا المحفل الرياضي، متمنياً الحصول على كارت الاحتراف لخوض بطولات كمال الأجسام العالمية، ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الرياضية الدولية والعالمية.

استعدادات «حمايل» للبطولة

وأوضح «حمايل» أنه استعد لبطولة «سعودي كلاسيك» لكمال الأجسام للهواة منذ شهر سبتمبر 2022، مشيراً إلى أنه شارك قبل هذه الفترة ببطولة العالم بالفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل على المركز الثاني، وواصل التجهيز لبطولة «سعودي كلاسيك» المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا أمريكا.

جدير بالذكر، إن لاعب كمال الأجسام أحمد حمايل يُعد أحد أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو مواليد عام 1984، وحصل عام 2017 على المركز الخامس عالميا في مسابقة «أرنولد كلاسيك» لكمال الأجسام، فئة الفيزيك فوق 185 سم الطول المفتوح، والتي أُقيمت على مسرح أرنولد كلاسيك بأسبانيا هذا العام.

تكريمات حصل عليها «حمايل»

وسبق أن تم تكريم «حمايل» من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق، بعد فوزه في مسابقة «أرنولد كلاسيك» لكمال الأجسام، وقرر المحافظ حينها صرف مبلغ 10 آلاف جنيه تقديراً لما حققه من فوز ساحق ونجاح كبير خلال المسابقة العالمية، ورفع اسم مصر عالياً بين جميع دول العالم.

كما تم تكريمه أيضاً من الدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والمهندس أشرف هيكل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بعد فوزه في مسابقة «أرنولد كلاسيك» عام 2017.

وكان الاتحاد السعودي لكمال الأجسام قد أعلن في عام 2022 عن إقامة أول بطولة مفتوحة عالمية لفئات المحترفين وفئات الهواة، بمشاركة لاعبين من داخل المملكة وخارجها، في مدينة الرياض، بالتعاون مع الاتحاد، وتم إقامتها للعام الثاني على التوالي.