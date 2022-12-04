مرام سعيد.. أول مصرية وعربية تحصل على شارة التحكيم الدولي في كمال الأجسام

قالت مرام سعيد أول سيدة مصرية وعربية تحصل على شارة التحكيم الدولي في كمال الأجسام، إنّها حصلت على كارت التحكيم الأخضر من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، إذ أنه عبارة عن بطاقة تشبه «الباسبور»، تجعلها تشارك في بطولات مختلفة.

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور، وشيرين عفت، أنّ هذا الكارت هو الأول من نوعه، موضحةً: «حصلت عليه عن طريق المشاركة في بطولات العالم لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وفي هذا العام تم تنظيم بطولة في نوفمبر تخص اللياقة البدنية، وشاركت في هذه الدورة وقمت باجتيازها بامتياز بشهادة كل الموجودين، وحصلت على كارت التحكيم كأول سيدة مصرية وعربية وأفريقية»..

وتابعت أول سيدة مصرية وعربية تحصل على شارة التحكيم الدولي في كمال الأجسام: «البعثة المصرية المشاركة في البطولة ذاتها حصلت على 12 ميدالية، في البداية لم أكن أحب هذه اللعبة ولم أكن أفهمها، زوجي كان بطلا في هذه اللعبة فبدأت أهتم بها وأحبها، لأنها صعبة جدا وجميلة، ولكي يبرز اللاعب عضلة واحدة، قد يستغرق منه هذا الأمر شهورا طويلة، ومع الوقت بدأت أحبها بشكل أكبر، واستغليت هذا الأمر في عملي كصحفية، ومع الوقت بدأت أتعمق في اللعبة بشكل اكبر وأصبحت المستشارة الإعلامية للاتحاد المصري والعربي والأفريقي في كمال الأجسام».