ضبط تاجر عملة أثناء ممارسة نشاطه أمام البنوك في الدقي

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، بالتردد على منطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة الدقي مستقلاً سيارة، وقيامه باستقطاب حاملي الجنسيات المختلفة من أمام البنوك ومكاتب الصرافة من راغبي استبدال عملاتهم الأجنبية إلى العملة الوطنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تمكّن قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته عملات وطنية وأجنبية.

بمواجهته أقر بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبإرشاده تم ضبط عملات وطنية وأجنبية كان يحتفظ بها بمسكنه بقصد الاتجار في النقد.