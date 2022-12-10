القبض على تاجر عملة يغسل 15 مليون جنيه في شراء السيارات والعقارات

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

الاتجار في النقد الاجنبي

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).

15 مليون متحصلات النشاط الإجرامي

بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ ( 15 مليون جنيه).