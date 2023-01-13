آخر ظهور للفنانة ليزا ماري بريسلي قبل وفاتها.. حضرت حفل جولدن جلوب

تصدرت ليزا ماري بريسلي الابنة الوحيدة للمطرب العالمي إلفيس بريسلي، أسطورة نجم الروك أند رول في القرن الماضي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على إثر إعلان وفاتها عن عمر ناهز الـ54 عامًا بسبب أزمة صحية مفاجئة، حسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.

وفاة ليزا ماري بريسلي بسبب سكتة قلبية

وعُثر على ليزا ماري بريسلي، داخل منزلها من قِبل مديرة منزلها يوم الخميس وهي فاقدة للوعي، حسب ما نقل عن وسائل الإعلام، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات بولاية لوس أنجلوس، وتم وضعها على أجهزة تنفس صناعي، إلا أنها قد فارقت الحياة على إثر سكتة قلبية مفاجئة في الساعات الماضية.

والدتها تنعيها بكلمات مؤثرة

تم تداول خبر الوفاة على نطاق واسع، خصوصًا بعد بيان والدتها الزوجة السابقة لـ إلفيس بريسلي، التي أعلنت من خلال وفاة ابنتها ليزا ماري واصفة الأمر بالمفاجأة المدمرة، والخسارة الحزينة، باعتبارها امراة كانت محبة للحياة.

ليزا ماري بريسلي من مواليد 1968

وتعمل ليزا ماري بريسلي في مجال كتابة وتأليف الأغاني، وهى من مواليد عام 1968، لم تعش مع والدها إلفيس بريسلي طويلًا، حيث غادر الحياة في سن مبكرة عام 1977 وهو في بداية الأربعينيات من عمره باعتباره من مواليد 1935.

آخر ظهور

كان آخر ظهور لابنة إلفيس بريسلي الراحلة، يوم الثلاثاء الماضي في حفل توزيع الـ جولدن جلوب، ومشاركة الفنان الشاب أوستن بتلر، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية والدها في فيلم يحمل نفس اسمه Elvis.